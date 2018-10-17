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Обучающиеся за рубежом смогут получать пенсию по потере кормильца

Экономика

Вне зависимости от страны и вуза

Москва, 17 октября 2018, 10:15 — REGNUM  Законопроект, направленный на обеспечение обучающихся за рубежом граждан РФ правом на получение пенсий в случае потери кормильца, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Нововведение касается граждан РФ, старше 18 лет и обучающихся в других странах вне зависимости от страны и вуза. Сегодня на пенсию по случаю потери кормильца могут претендовать только те студенты и учащиеся, которые обучаются на очной форме внутри РФ, а также если гражданин поехать за рубеж в рамках международного договора.

Если закон будет принят, но нормы будут унифицированы и право на получение пенсии получат все обучающиеся граждане РФ в других странах. Согласно законопроекту, новые правила коснутся граждан, младше 23 лет.

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