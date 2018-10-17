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WSJ: санкции США против России и Ирана «неожиданно укрепили» экономику РФ

Экономика

Бюджет РФ пополняется дешевыми рублями на фоне мирового подорожения нефти

WSJ: санкции США против России и Ирана «неожиданно укрепили» экономику РФ
eluela31
Нефть

Вашингтон, 17 октября 2018, 10:09 — REGNUM  Санкции администрации США против России и Ирана привели к непредвиденному подъему экономики РФ. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным экспертов издания, на фоне санкций против Ирана в мире поднялись нефтяные котировки, а антироссийские ограничения привели к падению рубля, что в сумме придало серьезную устойчивость российской национальной экономики, поскольку товары, произведенные на территории России стали более конкурентоспособными.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября президент России Владимир Путин заявил, что в российской экономике в целом сложилась «позитивная картина». Глава российского государства отметил, что промышленное производство в стране показывает «опережающую динамику»: индустриальный рост за восемь месяцев 2018 года составил 3,1%.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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