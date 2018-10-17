Экс-директор «Псковпассажиравтотранса» за 6 преступлений отделался штрафом

Псков, , 09:59 — REGNUM Постановлением Псковского городского суда прекращено уголовное дело в отношении бывшего и.о. генерального директора государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта. Об этом сегодня, 17 октября, ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Псковской области.

Гизбрехт обвинялся в совершении шести преступлений по ч.1 ст.285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности»). Постановлением суда ему назначен судебный штраф в размере 200 тыс. рублей.

«Применение данной меры уголовно-правового характера обусловлено раскаянием виновного в совершении противоправной деятельности, а также полным возмещением им на досудебной стадии уголовного судопроизводства причинённого вреда, общий размер которого составил более 5,1 млн рублей», — пояснили в прокуратуре региона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александра Гизбрехта уволили с должности в марте 2017 года, на его увольнении настаивала областная прокуратура.

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Ранее в деятельности «Псковпассажиравтотранса» был выявлен ряд нарушений, в том числе установлено, что Гизбрехт в период исполнения обязанностей руководителя госпредприятия являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций. Кроме того, Счётная палата Псковской области в ходе проверки выявила, что собственный автомобиль Toyota Land Cruiser Гизбрехт сдавал в аренду госпредприятию, заработав на этом около миллиона рублей. У «Псковпассажиравтотранса» накопились миллионные долги по зарплате перед работниками, с которыми сейчас разбираются региональные власти, выделяя дополнительные бюджетные субсидии.

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