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Правительство РФ выделило 8,4 млрд рублей на развитие Дальнего Востока

Экономика

Дополнительные средства планируется направить на инвестиционные проекты

Правительство РФ выделило 8,4 млрд рублей на развитие Дальнего Востока
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Инвестиции

Хабаровск, 17 октября 2018, 10:03 — REGNUM  Правительство России выделило 8,4 млрд рублей на развитие Дальнего Востока. Документ опубликован сегодня на сайте правительства. В пояснительной записке говорится, что средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов в сфере добычи полезных ископаемых, развития транспортной, социальной инфраструктуры, энергетики, промышленности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из выделенных средств, в частности, будут профинансированы такие проекты, как развитие аэропорта Хабаровска, завершение строительства железнодорожного моста между Россией и КНР в ЕАО — «Нижнеленинское — Тунцзян», модернизация портовой инфраструктуры и развитие международных транспортных коридоров Приморье — 1 и Приморье — 2. Часть средств направят на строительство ГОК «Инаглинский» и Целюлозно-бумажного комбината в Хабаровском крае.

Распоряжаться этими средствами будет Министерство по развитию Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Счетной палаты России, на Дальнем Востоке из года в год срываются сроки ввода в эксплуатацию объектов большой энергетики. СП РФ полагает, что ввод в эксплуатацию Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ Советской Гавани могут быть перенесены в очередной раз — ГРЭС-2 на 2019 год, а Советско-гаванская ТЭЦ — на 2021. Однако в ПАО РусГидро заверили корреспондента ИА REGNUM, что сроки ввода этих объектов переносить не планируют, компания прилагает огромные усилия для ввода электростанций в срок.

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Федеральная программа развития Дальнего Востока и Забайкалья
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