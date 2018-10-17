На Сахалине построен коллектор для нужд животноводческого комплекса

Южно-Сахалинск, , 09:56 — REGNUM Построенный в селе Троицкое (Сахалинская область) напорный коллектор обеспечит транспортировку сточных вод от канализационной насосной станции крупного животноводческого комплекса на территории опережающего развития (ТОР) «Южная», сообщает 17 октября пресс-служба Корпорации развития дальнего востока (КРДВ).

Отмечается, что резидент ТОР строит животноводческое хозяйство на 1900 голов дойного стада. Также коллектор позволит проводить транспортировку стоков от планируемых жилых районов в селах Троицкое и Новотроицкое. Объем инвестиций в строительство инфраструктурного объекта составил 21,1 млн рублей. В настоящее время он готовится к вводу в эксплуатацию.

Напомним, ТОР «Южная» создана на Сахалине 17 марта 2016 года с целью развития местного производства продуктов питания. Территория расположена в нескольких муниципальных образованиях региона. Ключевыми отраслями ТОР станут мясное и молочное животноводство, мясопереработка, овощеводство. Предполагается, что в результате реализации проекта остров перейдет на самообеспечение сельскохозяйственной продукцией.

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