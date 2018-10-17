Среда, 17 Октября 2018 года
10:32:49 МСК

На Сахалине построен коллектор для нужд животноводческого комплекса

Экономика

Объем инвестиций в строительство инфраструктурного объекта составил 21,1 млн рублей

Южно-Сахалинск, 17 октября 2018, 09:56 — REGNUM  Построенный в селе Троицкое (Сахалинская область) напорный коллектор обеспечит транспортировку сточных вод от канализационной насосной станции крупного животноводческого комплекса на территории опережающего развития (ТОР) «Южная», сообщает 17 октября пресс-служба Корпорации развития дальнего востока (КРДВ).

Отмечается, что резидент ТОР строит животноводческое хозяйство на 1900 голов дойного стада. Также коллектор позволит проводить транспортировку стоков от планируемых жилых районов в селах Троицкое и Новотроицкое. Объем инвестиций в строительство инфраструктурного объекта составил 21,1 млн рублей. В настоящее время он готовится к вводу в эксплуатацию.

Напомним, ТОР «Южная» создана на Сахалине 17 марта 2016 года с целью развития местного производства продуктов питания. Территория расположена в нескольких муниципальных образованиях региона. Ключевыми отраслями ТОР станут мясное и молочное животноводство, мясопереработка, овощеводство. Предполагается, что в результате реализации проекта остров перейдет на самообеспечение сельскохозяйственной продукцией.

Читайте также: Глава Сахалина предложил создать в ДФО международный медицинский кластер

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Территории опережающего социально-экономического развития
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить