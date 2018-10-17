В Казахстане значительно выросло производство крепких спиртных напитков

Астана, , 09:47 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года производство коньяка в Казахстане составило 10,41 млн литров, что на 43,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 17 октября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период производство водки увеличилось на 10,7%, до 22,04 млн литров, ликера и прочих алкогольных напитков — на 16,7%, до 2,34 млн литров, вина — на 34,7%, до 31,53 млн литров, пива — на 5,7%, до 446,2 млн литров.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября глава ассоциации добросовестных производителей и продавцов алкогольной продукции Казахстана «КазАлко» Амирхан Калиев заявил, что за последние 18 лет количество предприятий по производству спирта и водки сократилось в 3,5 раза.

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