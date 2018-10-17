В сентябре на казахстанской фондовой бирже объем торгов превысил $33 млрд

Астана, , 09:31 — REGNUM В сентябре 2018 года совокупный объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 12,2 трлн тенге ($33,3 млрд), что на 20% больше, чем годом ранее. Об этом 17 октября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные KASE.

На валютном рынке объем торгов составил 9,61 трлн тенге ($26,2 млрд), что на 10% больше, чем в сентябре 2017 года. Торги на рынке ценных бумаг выросли почти в 10 раз, до 1,13 трлн тенге ($3,1 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года объем торгов на рынке ценных бумаг на KASE составил 96,3 трлн тенге ($261 млрд), что на 16,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

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