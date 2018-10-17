Суд лишил ставропольское госучреждение автомобилей за 2,8 млн

Ставрополь, , 09:27 — REGNUM В Ставропольском крае Арбитражный суд признал незаконным заключение госконтракта на закупку государственным казенным учреждением Ставропольского края «Краевой центр информационных технологий» двух автомобилей Toyota Camry на сумму более 2,8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры края 16 октября.

Иск в суд с требованием расторжении госконтракта направила прокуратура области, которая ранее провела проверку этой закупки, совершенной еще в конце 2016 года. По данным надзорного ведомства, при подготовке и утверждении документации электронного аукциона заказчиком были нарушены требования законодательства о закупках: техзадание было подготовлено так, что ему отвечал автомобиль единственной модели и марки. Заявка же единственного участника аукциона была допущена незаконно, поскольку он не предоставил все требующиеся документы. В иске, направленном в Арбитражный суд, прокуратура потребовала признать результаты аукциона недействительными, как и сделку. По ходатайству прокуратуры суд наложил арест на оба автомобиля. Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал учреждение возвратить транспортные средства поставщику, а дилерский центр — возвратить в бюджет края полученные за автомобили денежные средства. Решение суда в законную силу не вступило.

Отметим, что в сентябре прокуратура обратила внимание на нарушения законодательства при проведении аукциона по закупке автомобиля мэрией Ставрополя: техзадание было составлено так, что под него подходил автомобиль конкретной марки. Аукцион был признан несостоявшимся.