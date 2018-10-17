Минпромторг РФ: у Москвы нет намерений закрыть торгпредство на Украине

Москва, , 09:03 — REGNUM Не смотря на ограничения в работе российского торгового предстваительства на Украине, планов его закрыть у Москвы нет. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.

По его словам, работа представительства ограничена в силу того, что российско-украинские отношения «практически заморожены» по вине Киева.

«Торгпредство на Украине продолжает действовать, пока нет никаких установок сворачивать его деятельность», — цитирует слова Груздева РИА Новости.

Также чиновник подчеркнул, что Россия на сегодняшний день не закрыла и торгпредства на территории США.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября украинская Государственная служба статистики уведомила, что за период с января по август 2018 года Украина нарастила импорт товаров из РФ на 21,2%. Как уточняется, в денежном выражении объём импорта из России за указанный период составил $5,094 млрд.

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