Правительство России присвоило имя новому селу на ДВ-гектарах

Хабаровск, , 09:28 — REGNUM Правительство Российской Федерации присвоило имя селу в Хабаровском крае, создаваемом на дальневосточных гектарах. Село назвали Дальневосточным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Село Дальневосточное на территории им. Лазо Хабаровского края, созданное на дальневосточных гектарах, по данным Минвостокразвития, официально получило своё название. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Наименование Дальневосточное присвоено в соответствии с федеральным законом «О наименовании географических объектов» и на основании предложения Законодательной думы Хабаровского края.

Населенный пункт на дальневосточных гектарах создают на территории Кругликовского сельского поселения. Границы поселения расширили осенью 2017 года, включив земельные участки площадью 720 гектаров. В рамках программы по выделению бесплатных участков земли на Дальнем Востоке было сформировано 435 участков площадью 232 гектара. Название жители выбрали сами. Специально для того, чтобы официально признать новое село, в феврале 2018 года был принят краевой закон. В рамках этого закона «гектарщикам» помогут создать инфраструктуру, построить дороги, протянуть ЛЭП.

Создание еще двух населенных пунктов на ДВ-гектарах возможно в Сахалинской области, вблизи села Южный Сокол Долинского городского округа, а также в Корсаковском районе. На каждой из этих территорий договоры безвозмездного пользования заключены с 279 гражданами на предоставление 304 гектаров.

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В Магаданской области возрождают село Кулу. Это стало возможным благодаря программе «Дальневосточный гектар». Две семьи взяли там шесть гектаров. Затем еще 60 гектаров получили в аренду. Объединившись, они открыли фермерское хозяйство.

Как сообщили в Минвостокразвития, ещё порядка 30 населенных пунктов получат «второе дыхание» благодаря программе по бесплатному выделением участков земли на Дальнем Востоке — их границы будут расширены.

Государство оказывает инфраструктурную поддержку формирования новых и расширения уже существующих населённых пунктов на дальневосточных гектарах.

Сейчас на Дальнем Востоке насчитывается более 80 агломераций в рамках программы «Дальневосточный гектар». Всего в рамках программы выдано в пользование более 45,8 тыс. земельных участков.

«Благодаря этой программе Дальний Восток получил лучший механизм предоставления земли, один из лучших в мире. Мы делаем это быстро, практически в режиме онлайн. Человек сам выбирает земельный участок. Мы создали эффективную систему предоставления земли. Мы достаточно далеко в этом вопросе продвинулись, но будем продолжать работу», — отметил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке. Оформление участка проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.

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Как сообщало ИА REGNUM, из 188,4 млн дальневосточных гектаров с начала действия программы выдано гражданам порядка 45 тысяч. В результате опроса, проведенного ИА REGNUM, в котором приняли участие почти 35 тыс. жителей всех регионов России, выяснилось, что россияне прекрасно осведомлены о программе, но ехать на Дальний Восток за гектаром земли не планируют. Конкуренцию программе «Дальневосточный гектар», надо признать, довольно сырой и плохо работающей, составил сейчас «Ленинградский гектар» — в Ленинградской области можно взять 10 гектаров земли, а власти предоставят «подъёмные» в размере 3 млн рублей.

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