«Это рыночный механизм?»: почему Силуанов исключил рост цен на бензин

Москва, , 08:57 — REGNUM Далеко не все участники топливного рынка уверены в словах министра финансов Антона Силуанова, заявившего о том, что рост акцизов в 2019 году не обернётся незапланированным увеличением стоимости автомобильного топлива.

К примеру, вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвиейко, комментируя корреспонденту ИА REGNUM планируемое включение механизма отрицательного акциза, который позволит нефтеперерабатывающим компаниям компенсировать увеличение финансовой нагрузки, отметил, что порядка 60% АЗС, принадлежащих частным компаниям, будут всё же вынуждены поднять цену моторного топлива.

«С 1 января 2019 года правительство планирует повысить топливные акцизы, пониженные 1 июня 2018 года, и тут же их компенсировать обратным акцизом. По сути, положение на оптовом рынке не изменится. Цены у вертикально интегрированных холдингов, какие есть на сегодняшний день, такими они, по всей видимости, и останутся. Ну, а то, что 60 процентов — это частные АЗС, никого не волнует.

Поэтому высказывания что Антона Силуанова, что Александра Новака (глава Минэнерго), что Игоря Артемьева (руководитель ФАС РФ) о том, что у нас на рынке нефтепродуктов всё здорово, сродни слухам. Возьмите оптовые цены и сравните с розничными. Как может оптовая цена быть на три рубля дороже розничной? Стоит нефтебаза и рядом с ней, условно говоря, стоит автозаправка: дизтопливо на АЗС стоит 44 рубля за литр, а на нефтебазе оптом — 48 рублей! Это рыночный механизм?

Полагаю, что в начале 2019 года перебоев с топливом не будет, а что касается ценообразования, на частных АЗС топливо будет рублей на пять дороже», — отметил вице-президент РТС Юрий Матвейко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рост цен на бензин и дизельное топливо в России спровоцировали ослабленный рубль и дорожающая мировая нефть. В таких условиях нефтяники предпочли экспорт насыщению внутреннего рынка, создав напряжённость в оптовом сегменте.

После того как в конце мая 2018 года цена бензина и ГСМ на АЗС поднялась до 50 рублей за литр и выше, правительство снизило топливные акцизы в обмен на обещание руководителей крупнейших нефтяных компаний о заморозке розничных цен.

Однако, по оценке Счётной палаты РФ, это позволило лишь незначительно понизить розничные цены: в июле-августе 2018 года цены на бензин и дизтопливо снизились на 0,2% и 0,3% соответственно.

Исходя из того, что с 1 января 2019 года акцизы на бензин планируется поднять с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. рублей за тонну и на дизельное топливо — с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. рублей за тонну, ведомство Алексея Кудрина и сделало вывод о неизбежном резком скачке розничных цен. Однако министр финансов Антон Силуанов накануне заверил, что «никакого роста цен на топливо — на бензин, на дизель, начиная со следующего года, несмотря на рост акцизов, не планируется».

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