Москва выделила средства на реконструкцию главной площади Дагестана

Махачкала, , 08:37 — REGNUM Капитальный ремонт Центральной площади города Махачкалы начнётся в 2019 году. На реконструкцию объекта мэрией Москвы выделено 350 миллионов рублей, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

Проект будет функционально разбит на зоны проведения государственных событий, праздничных и развлекательных программ и рекреации. Предлагается интеграция дополнительных зон отдыха с бесплатным WIFI. Планируется также высадка деревьев и замена устаревшего плиточного покрытия.

Кроме того, в Махачкале будет создана «Аллея поэтов и писателей Дагестана», которая позволит жителям и гостям столицы ознакомиться с творчеством и самобытностью литературного наследия региона.

Председатель правительства республики Артём Здунов отметил, что в концепции благоустройства площади важно сохранить и подчеркнуть историческую и культурную уникальность Махачкалы.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центральную площадь столицы Дагестана отремонтируют за счет средств, выделенных мэрией Москвы по просьбе главы Дагестана Владимира Васильева. О необходимости реконструкции площади он заявил на одном из совещаний в конце апреля 2018 года.