Денежные переводы в Казахстан из-за рубежа выросли на 15%

Астана, , 08:42 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2018 года из-за рубежа гражданам Казахстана через системы денежных переводов было переведено 220,5 млрд тенге ($602 млн), что на 15,2% больше, чем годом ранее. Об этом 17 октября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Через систему «Золотая корона» было переведено 114,7 млрд тенге ($313 млн), что на 17,9% больше, чем в январе — августе 2017 года. Переводы через Western Union выросли на 25,5%, до 49,1 млрд тенге ($134 млн). Через систему MoneyGram переводы выросли в 2,3 раза, до 17,9 млрд тенге ($49 млн).

Объем денежных переводов из России сократился на 0,5%, до 111,8 млрд тенге ($305 млн). Денежные переводы из Южной Кореи выросли в 2,3 раза, до 33,6 млрд тенге ($92 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам восьми месяцев 2018 года жители Казахстана отправили за рубеж 381,1 млрд тенге ($ 1 млрд по курсу на 12 октября), что на 27,5% больше, чем годом ранее.

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