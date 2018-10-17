Минэкономразвития предложило ослабить валютный контроль

Москва, , 08:30 — REGNUM Отмена уголовной ответственности за валютные правонарушения и снижение административных штрафов — такие предложения изложены в разработанном Минэкономразвития плане «Трансформации делового климата». Инициативы МЭР нашли поддержку в Минфине и частичное одобрение в Центробанке, сообщает 17 октября РБК.

Минэкономразвития предлагать давать бизнесу отсрочку в 30 дней, за этот период экспортеры смогут получить валютную выручку на счета в банках РФ без штрафных санкций. Максимальные штрафы за нарушение обязанности по зачислению средств на счета в российских банках предложено снизить с текущих 100% до 5% от суммы или выносить вместо них предупреждения.

Для отдельных участников внешнеэкономической деятельности штрафы предложено вовсе отменить.

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План предусматривает также отмену штрафов для банков — агентов валютного контроля, задержавших отчет о валютных операциях по экспортным сделкам. Еще предлагается отменить уголовное наказание за уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте. Сегодня за это грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле законопроект о смягчении ответственности за нарушение валютного законодательства был внесен в Госдуму правительством. В нем предлагается варьировать штраф за неперечисление средств в уполномоченный банк от 5% до 30%.

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