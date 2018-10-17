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Историки КемГУ хотят провести дискуссию о «перезагрузке» моногородов

Экономика

Представленный проект о публичном обсуждении проблем моногородов был высоко оценен на алтайском форуме

Кемерово, 17 октября 2018, 08:26 — REGNUM  Студенты Кемеровского государственного университета (КемГУ) предложили реализовать проект публичного обсуждения в Кузбассе перспектив «перезагрузки» моногородов России и СНГ, сообщает 17 октября пресс-служба вуза.

Такое предложение поступило в рамках рабочей программы форума «Траектории международного молодежного сотрудничества», проходившего на Алтае с 9 по 13 октября. Кемеровский университет на нем представляли студенты Института истории и международных отношений. Они выступили на площадке «Наука и образование будущего».

Отмечается, что работа была высоко оценена экспертами для дальнейшего развития инициативы.

Добавим, в форуме на Алтае приняли участие представители России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Основной целью мероприятия является консолидация молодежных лидеров стран азиатского образовательного пространства для реализации совместной международной молодежной политики.

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Моногорода
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