Деревообрабатывающий цех для нижегородской мэрии: суд выигран

Нижний Новгород, , 08:09 — REGNUM Администрация Нижнего Новгорода в суде обжаловала отказ Управления Росреестра по Нижегородской области зарегистрировать права городской власти на три объекта недвижимости, среди которых мастерские и деревообрабатывающий цех. Арбитражный суд региона не только признал отказ незаконным, но и обязал зарегистрировать права муниципальной собственности. Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия и может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спор между мэрией и управлением касался объектов недвижимости на улице Салганская, 5 в Нижнем Новгороде. В их числе — мастерская общей площадью 590,8 кв. м, нежилое здание площадью 105,8 кв. м и деревообрабатывающий цех площадью 509,2 кв. м. По данным открытых источников, по адресу спорной недвижимости находится трёхэтажное административное здание.

Ведомство в своих уведомлениях от 3 июля 2018 года отказалось зарегистрировать права муниципальной собственности. 17 августа 2018 года мэрия обратилась в суд, требуя признать отказ незаконным.

16 октября 2018 года суд рассмотрел иск и удовлетворил его полностью.

«Признать незаконными решения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области об отказе в государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Н. Новгород, ул. Салганская, д.5 (мастерская площадью 590,8 кв.м.; нежилое здание площадью 105,8 кв.м.; деревообрабатывающий цех площадью 509,2 кв.м.), формализованные в уведомлениях от 03.07.2018 года №52/269/301/2018−1780, №52/269/750/2018−601, №52/269/301/2018−1784 и обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области принять меры по устранению нарушенных прав и законных интересов муниципального образования город Нижний Новгород в лице администрации г.Н.Новгорода путем совершения действия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества», — отмечается в решении суда.

Вердикт может быть обжалован, так как еще не вступил в силу.