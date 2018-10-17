Россия сократила вложения в гособлигации США до $14 млрд

Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Российская Федерация сократила вложения в гособлигации США еще на $900 млн. Об этом говорится в отчете, опубликованном министерством финансов США.

По данным ведомства, в июле объем вложений Москвы в гособлигации США составлял $14,9 млрд, тогда как в августе показатель понизился до $14 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва сократила активы в американских облигациях государственного займа с $96 млрд до $15 млрд с апреля по май 2018 года.

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