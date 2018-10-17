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В Иркутске разработают уникальные технологии для двигателей Камаза

Экономика

Программно-аппаратный СВЧ-плазменный комплекс позволит проводить мониторинг, контроль и безопасную эксплуатацию маслосистемы двигателей

Иркутск, 17 октября 2018, 08:01 — REGNUM  Коллектив учёных Иркутского национального исследовательского технического университета планирует разработать уникальные технологии диагностики узлов трения двигателей и гидросистем «Камаза», сообщает 17 октября пресс-служба вуза.

Проект по разработке программно-аппаратного СВЧ-плазменного комплекса был представлен конструктору Камаза по двигателям научно-технического центра Андрею Куликову и начальнику конструкторско-технологического отдела Александру Капитонову. Они посетили Иркутск в составе делегации предприятия.

Отмечается, что диагностика с применением новых технологий может проводиться с достоверностью не менее 90% независимо от типов дефектов в автомобильных двигателях. При этом она будет пригодна для работы с механизмами широкого назначения, например, с авиационными, железнодорожными, нефте‑ и газоперекачивающими станциями.

В вузе напомнили, что этот проект стал победителем федеральной целевой программы по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы с общим объемом бюджетного финансирования 100 млн рублей. В свою очередь, Камаз обеспечивает внебюджетное софинансирование в размере 30 млн рублей.

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