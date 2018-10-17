Забайкалье. Глава муниципалитета жил на широкую ногу за счёт бюджета и леса

Чита, , 08:12 — REGNUM Невероятно предприимчивого чиновника нашла прокуратура Забайкальского края в Нерчинско-Заводском районе. Судя по официальной информации, подготовленной местным прокурором Максимом Игнатовичем, с 2010 года глава администрации муниципального района «Нерчинско-Заводский район» поистине жил на широкую ногу за счёт государственных средств, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К примеру, 60 тысяч рублей вместо выдачи премий работникам были потрачены на выписанный лично главе административный штраф и банковскую комиссию. Не постеснялся чиновник и квартиру «себе любимому» справить за счёт включения своей семьи в число участников национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». Приобретённая таким образом недвижимость обошлась главе в чуть более 600 тысяч рублей, поскольку 144,7 тысячи было оплачено за счет средств федерального и краевого бюджетов.

Видимо принципом «всё в семью» глава руководствовался, выписав 11,7 тыс. рублей на наборы «Отдых», «Столовый» и «Кейс 555 на 4 персоны». Также из районного бюджета оплачивались некоторые коммунальные услуги чиновника.

«В 2013 году экс-чиновник за счет средств районного бюджета установил по месту своего жительства телефон и подключил интернет, а также с марта 2013 года по апрель 2014 года за счет бюджетных средств оплачивал предоставленные услуги телефонной связи и сети интернет, чем причинен ущерб на общую сумму свыше 34 тыс. рублей. Указанный ущерб возмещен обвиняемым добровольно», — пояснил прокурор Нерчинско-Заводского района Максим Игнатович.

Любопытно, что в сентябре 2014 года, когда чиновника отстранили от занимаемой должности в связи с возбуждением в отношении него уголовных дел, он почти год успел проработать директором Аргунского филиала КГСАУ «Забайкаллесхоз». Правда, позднее прокуроры установили, что и на новом месте работы его деятельность принесла ощутимый вред, теперь — не бюджету, а природе. Без всяких разрешительных документов на заготовку древесины, новоявленный директор лесхоза позволил выкосить более 800 берез и осин на общую сумму свыше 260 тысяч рублей.

За свою «предприимчивость» теперь уже бывший чиновник-лесник осуждён в соответствии с ч. 3 ст. 160 («Присвоение или растрата»), ч. 3 ст. 260 («Незаконная рубка лесных насаждений»), ч. ч. 1 и 2 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Приговором Калганского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком три года. Приговор суда в законную силу не вступил.