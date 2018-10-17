Росимущество в 59 раз нарастило долг перед бюджетом

Москва, , 07:39 — REGNUM Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество) на сегодняшний день накопило перед федеральным бюджетом дебиторскую задолженность в размере 445,5 млрд рублей. По сравнению с началом 2018 года долг ведомства (суммарные обязательства арендаторов, пользующихся госсобственностью по всей стране) перед федеральной казной вырос в 59 раз. Такие цифры содержатся в материалах Счётной палаты, поданных в Госдуму РФ к проекту федерального бюджета на предстоящие три года.

С такой суммой задолженности Росимущество оказалось в тройке самых крупных должников после Федеральной налоговой службы и Федеральнйо таможенной службы. Их дебиторская задолженность на начало июля составляла 1,04 трлн рублей (40,7% совокупного объёма) и 454,4 млрд рублей (или 17,7%) соответственно.

В Счётной палате пояснили, что причина образования такой внушительно задолженности кроется во вступившем с 1 января 2018 года в силу федеральном стандарте бухучёта для организаций госсектора «Аренда», пишет РБК. Теперь Росимущество должно отражать дебиторскую задолженность по обязательствам арендаторов в сумме арендных платежей за весь срок пользования объектом (то есть включая ожидаемые поступления будущих периодов).

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