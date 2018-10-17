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Назарбаев встретился с представителями бизнеса Финляндии

Экономика

Президент Казахстана планирует также встретиться с президентом Финляндии Саули Нийнистё

Назарбаев встретился с представителями бизнеса Финляндии
Нурсултан Назарбаев

Хельсинки, 17 октября 2018, 07:39 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил в Хельсинки с представителями бизнеса Финляндии развитие экономических отношений, сообщает 17 октября агентство «Казинформ».

Встреча с предпринимателями состоялась в рамках официального визита главы государства в Финляндию. Назарбаев планирует встретиться с президентом Финляндии Саули Нийнистё, а также примет участие в форуме представителей деловых кругов.

Напомним, Нурсултан Назарбаев прибыл в Хельсинки 16 октября. В рамках поездки глава государства примет участие в работе форума «Азия — Европа» (АСЕМ), который пройдет 18−19 октября в Брюсселе.

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Политическая жизнь Казахстана
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