Назарбаев встретился с представителями бизнеса Финляндии

Хельсинки, , 07:39 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил в Хельсинки с представителями бизнеса Финляндии развитие экономических отношений, сообщает 17 октября агентство «Казинформ».

Встреча с предпринимателями состоялась в рамках официального визита главы государства в Финляндию. Назарбаев планирует встретиться с президентом Финляндии Саули Нийнистё, а также примет участие в форуме представителей деловых кругов.

Напомним, Нурсултан Назарбаев прибыл в Хельсинки 16 октября. В рамках поездки глава государства примет участие в работе форума «Азия — Европа» (АСЕМ), который пройдет 18−19 октября в Брюсселе.