Казахстан открыл центр экономических исследований в Ханчжоу

Ханчжоу, Китай, , 07:22 — REGNUM В Чжэцзянском университете экономики и финансов в Ханчжоу открылся Центр экономических исследований Казахстана, сообщает 17 октября агентство «Казинформ».

На открытии центра выступил посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев, который ознакомил представителей бизнеса и науки КНР с основными положениями Стратегии-2050 и тезисами послания президента республики Нурсултана Назарбаева.

Центр экономических исследований в Ханчжоу займется организацией сотрудничества с Международным финансовым центром «Астана», а также развитием рынка ценных бумаг Казахстана.

Напомним, 13 декабря 2015 года в Пекинском университете иностранных языков был открыт первый центр Казахстана в Китае. В КНР также работают центры Казахстана в Шанхайском, Даляньском и Сианьском университетах иностранных языков.

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