Маск уходит с поста главы Tesla на три года

Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Суд в США одобрил досудебное соглашение между компанией Tesla и комиссией по ценным бумагам США, сообщает агентство Reuters.

Представители Tesla уже подтвердили эту информацию, однако от дальнейших комментариев отказались. Согласно сделке, Илон Маск должен освободить кресло главы совета директоров компании на три года, а также выплатить штраф в размере $20 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, комиссия по ценным бумагам заподозрила Илона Маска в мошенничестве после его сообщений в Twitter о желании сделать компанию непубличной и выкупить акции Tesla по цене $420 за штуку. Против Маска было возбуждено уголовное дело, однако позднее Маск и комиссия пришли к мировому соглашению.

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