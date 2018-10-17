Уборочная в Бурятии проходит с отставанием

Улан-Удэ, , 03:17 — REGNUM В Бурятии продолжается уборочная кампания. К 16 октября зерновые и зернобобовые обмолочены на площади 33 174 га. Зерна в первоначально оприходованном весе намолочено 52 040 тонн. Это 57,2% к аналогичной дате 2017 года. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском минсельхозпроде, низкие темпы уборки зерновых объясняются обильными дождями, прошедшими по всей Бурятии в третьей декаде августа.

Из-за погодных условий зерно созревало неравномерно. Уборка зерновых сдвинулась на одну-две недели по сравнению с прошлым годом. При этом, по данным министерства, в регионе планируют собрать на 80% (на 70 тыс. тонн) больше зерна, чем в 2017 году. Урожайность зерновых и зернобобовых выросла по сравнению прошлым годом на 112% и составила 15,7 ц/га. Наибольшая урожайность зафиксирована в Еравнинском районе — 29 ц/га.

В Тункинском, Закаменском, Баргузинском и Заиграевском районах Бурятии уборка зерновых и зернобобовых уже завершена.

Продолжается сбор картофеля и овощей. Картофеля в Бурятии также планируют собрать больше, чем в 2017 году — на 215,4 тыс. тонн (17%). Урожайность картофеля по сравнению с соответствующей датой 2017 года выросла на 18% и в среднем составила 172,7 ц/га.

Также в минсельхозпроде сообщили, что в Бурятии убрано 52,3 тыс. тонны овощей. Урожайность выше прошлогодней на 42%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии из-за мокрого снега, выпавшего в сентябре, полегли и частично погибли сельскохозяйственные культуры. По предварительным данным регионального минсельхозпрода, общая площадь пострадавших от снегопада полей сельхозкультур превысила 22 тыс. га. Сильнее всего пострадали Тарбагатайский, Бичурский, Мухоршибирский и Кяхтинский районы.

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