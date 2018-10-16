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Китай расширяет сеть зон свободной торговли

Экономика

Новый проект, связанный с курортным, культурным и экологическим туризмом реализуется на острове Хайнань

Китай расширяет сеть зон свободной торговли
Иллюстрация: Agcs.allianz.com

Пекин, 16 октября 2018, 23:08 — REGNUM  Очередная зона свободной торговли (ЗСТ) создается на юге Китая, в островной провинции Хайнань; решение об этом на днях принял Госсовет КНР, утвердивший также соответствующую комплексную программу, сообщает 16 октября Синьхуа.

Официально провозглашенной целью создания ЗСТ на Хайнане называется продолжение политики реформ и открытости, которой в текущем году исполняется 40 лет, а также активизация продвижения экономической глобализации. Говорится также о превращении Хайнаня в «витрину» Китая в АТР и регионе Индийского океана. Поэтому помимо инновационного развития, торгово-инвестиционной либерализации и ряда других традиционных программ, проект предусматривает ряд особых мер, в частности, развитие лечебно-оздоровительной отрасли в рамках курортной специализации острова, а также содействие культурному и экологическому туризму.

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Экономика Китая
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