Узбекистан и Россия подпишут Программу экономического сотрудничества

Москва, , 20:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 18 октября посетит республику с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«В продолжение регулярного политического диалога главы государств обменяются мнениями о состоянии узбекско-российских многоплановых отношений, обсудят перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнёрства и союзничества, расширения взаимовыгодного сотрудничества, практической реализации новых совместных проектов и программ в различных областях», говорится в сообщении.

Стороны также обсудят актуальные международные вопросы, в том числе обеспечение стабильности и безопасности в регионе, содействие мирному процессу в Афганистане.

В рамках государственного визита Путина в Узбекистан впервые будут проведены совместный Образовательный форум и Форум межрегионального сотрудничества «Узбекистан — Россия», также состоится церемония запуска строительства атомной электростанции в нашей стране.

«По итогам переговоров на высшем уровне предусмотрено принятие Совместного заявления глав государств, подписание Программы экономического сотрудничестве на 2019−2024 годы, Программы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2019−2021 годы, соглашения о создании и функционировании филиалов ведущих вузов России в Узбекистане, «дорожной карты» по созданию Международной радиоастрономической обсерватории «Суффа» и целого ряда других важных двусторонних документов», отмечает пресс-служба.

В ходе визита ожидается также заключение крупных инвестиционных договоров и торговых контрактов между регионами и деловыми кругами Узбекистана и России.