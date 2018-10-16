Исполнитель реконструкции аэропорта Челябинска до сих пор не определён

Челябинск, , 20:27 — REGNUM Исполнитель работ по реконструкции аэропорта Челябинска пока не определён. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора области.

Его определит правительство России.

Как отмечает губернатор Борис Дубровский, ранее Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по первому этапу реконструкции. Теперь есть шанс двигаться дальше.

Напомним, реконструкция аэропорта предусматривает обустройство взлётно=посадочной полосы и создание аэродромных построек. Работы предстоит завершить к саммитам ШОС и БРИКС, которые Челябинск примет в 2020 году.