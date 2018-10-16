Украина с начала года нарастила импорт из России на 21%

Киев, , 20:26 — REGNUM Украина за период с января по август 2018 года увеличила импорт товаров из России на 21,2%. Об этом сообщила 16 октября Государственная служба статистики Украины.

Как уточняется, в денежном выражении объём импорта из России за указанный период составил $5,094 млрд. Одновременно с этим поставки в Россию украинских товаров сократились на 6,5% — до $2,449 млрд.

В целом объём импорта товаров на Украину за январь — август увеличился на 16,1% и составил $35,915, экспорт вырос на 12,4% — до $30,911 млрд.

Таким образом, дефицит внешней торговли товарами на Украине достиг $5,004 млрд, что в 1,5 раза больше дефицита за аналогичный период 2017 года.