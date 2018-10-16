Делегация японской префектуры Тотиги прибыла в Калугу с бизнес-миссией

Калуга, , 20:10 — REGNUM В Калужскую область с рабочим визитом 16 октября прибыла делегация префектуры Тотиги (Япония) во главе с губернатором Томикадзу Фукуда. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, цель визита — знакомство с экономическим и инвестиционным потенциалом региона; установление сотрудничества с местным бизнес-сообществом, налаживание научно-образовательных и туристических обменных программ.

В состав делегации вошли представители государственных структур, профильных министерств и ведомств, а также руководители компаний автомобильной отрасли и сферы промышленного оборудования. В ходе визита состоялась встреча делегации Японии с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым.

«Между нашими странами складывается конструктивный диалог. Со своей стороны, Калужская область способствует развитию всех начинаний в различных отраслях», — сказал Анатолий Артамонов.

Губернатор японской префектуры Тотиги г-н Томикадзу Фукуда поблагодарил российских коллег за прием.

«В ходе первого дня визита мы убедились, что в калужском регионе сконцентрированы современные производства и логистические центры. У нас есть возможности для сотрудничества в сфере экономики, образования и туризма. Уверен, наш визит станет первым важным шагом в развитии межрегионального взаимодействия», — подчеркнул Томикадзу Фукуда.

Двухдневной программой визита предусмотрено посещение индустриальных парков «Ворсино», «Росва», «Грабцево» и расположенных на их территории предприятий. Запланировано знакомство с деятельностью калужского Научно-производственного объединения «Телеметрия», занятом разработками и производства электронных сервисно-противоугонных автомобильных устройств (автомобильные сигнализации Pandora и иммобилайзеры Pandect).

В ходе поездки делегация из Японии также поcетит Калужский государственный университет им. Циолковского, где запланирована встреча с его руководством и студентами, в Государственном Музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. Состоится знакомство с работой ряда калужских предприятий. В Обнинске гости посетят МРНЦ им. А.Ф. Цыба — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, встретятся с руководством наукограда.

Напомним, за период с января по июль 2018 года внешнеторговый товарооборот Калужской области с Японией составил 205,4 млн долл. США (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился в 2,6 раза). Доля Японии во внешнеторговом товарообороте Калужской области за январь-июль 2018 года составила 5,4%, а во внешнеторговом обороте со странами дальнего зарубежья — 5,9%.

В Калужской области реализуется инвестиционный проект альянса PSA Peugeot-Citroen и Mitsubishi Motors Corporation по производству автомобилей (ООО «ПСМА Рус») с 30%-м участием японской корпорации. Компания ООО «Тойота Цусё РУС» реализует проект по организации складского комплекса для поставки автокомпонентов (бамперов) на завод «ПСМА Рус».

3 сентября 2018 года первый тестовый груз из Японии в Россию через Транссибирскую магистраль прибыл на контейнерный терминал «Фрейт Вилладж Ворсино». Тестовая поставка реализована в рамках договоренностей ОАО «Российские железные дороги» и министерства транспорта Японии об увеличении объема поставок японских товаров в мультимодальном сообщении через дальневосточные порты России и Транссиб.