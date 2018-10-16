Цены на нефть: Brent растет, WTI — стоит на месте

Лондон, , 20:05 — REGNUM Мировые цены на нефть почти не изменились в ходе торгов 16 октября, передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на 18 центов до $80,96 за баррель. Нефть WTI не изменилась в цене и осталась на уровне $71,78 за баррель.

Положительный тренд на рынке задает обострение конфликта по вопросу «прав человека» между США и Саудовской Аравией в связи с исчезновением журналиста Джемала Хашогги, а также санкционным давлением на Иран.

Негативный тренд определяется прогнозами МЭА и МВФ, предрекающими спад мировой экономики и снижение спроса на нефть, и ожиданием отчетов о росте запасов энергоносителей в США.

Отчеты Американского института нефти (API) и правительства США о запасах энергоносителей в стране должны быть опубликованы 16 и 17 октября соответственно.

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