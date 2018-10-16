Объем итальянского экспорта за год вырос на 5%

Рим, , 19:19 — REGNUM По итогам августа 2018 года объем итальянского экспорта вырос на 5,1% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, сообщает национальная служба статистики Istat во вторник, 16 октября.

В сравнении с июлем 2018 года объем экспорта вырос на 2,9%.

В годовом исчислении объем экспорта в страны ЕС вырос быстрее (5,7%), чем в страны за пределами ЕС (4,4%).

Быстрее всего росли объемы экспорта в США (13%) и Германию (6%). Статистики отмечают большой вклад экспорта оборудования и автомобилей в США, фармацевтических препаратов и автомобилей — в Германию.

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