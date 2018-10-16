«Северный поток – 2» должен беспокоить не Польшу, но саму РФ – Кагарлицкий

Москва, , 18:27 — REGNUM Разговоры о том, что после строительства газопровода «Северный поток — 2» Центральная Европа окажется в энергетической зависимости от российского газа, абсурдны. Об этом 16 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя слова бывшего министра обороны Польши Антония Мачеревича, отозвавшегося о «Северном потоке — 2» как о «бедствии».

"Это может быть связано с тем, что Польша надеется на какие-то возможности транзита энергоресурсов через свою территорию, но, скорее всего, здесь использована традиционная польская идеологема о том, что злая Россия и злая Германия вместе представляют совокупную угрозу для бедной Польши, — сказал Кагарлицкий. — Иными словами, это дань культурной традиции. Кроме того, у Польши нарастающий конфликт с Евросоюзом, и в частности для Польши ЕС — это не только Брюссель, но и Берлин, и она пытается эту тему развивать, опираясь на традиционные польские фобии».

Кроме того, директор ИГСО назвал абсурдными разговоры о том, что после строительства «Северного потока — 2» Центральная Европа окажется в зависимости от России.

«Проблема в другом — есть риск, что к тому моменту, когда газопровод будет построен, рынок для сбыта российского газа сократится, — предупредил Кагарлицкий. — Идёт конкуренция сжиженного газа, общий экономический спад, идут процессы по трансформированию энергетики. Кроме того, есть ещё одна проблема — российская политика экспорта энергоресурсов сама себя подрывает. Для того чтобы повысить свои доходы, российские экспортёры углеводородов стараются продать как можно больше энергоресурсов. В итоге они создают эффект затоваривания и сбивают цену. Оба газопровода — и «Южный поток», и «Северный» — были построены на основании совершенно безумной идеи о непрерывном и безграничном росте рынка. Иными словами, «Северный поток — 2» может нанести больше ущерба России, чем кому бы то ни было. Его полномасштабный запуск приведёт к тому, что цены упадут».

Выбраться из этой классической рыночной ловушки, по мнению Кагарлицкого, можно было бы только за счёт развития внутреннего рынка и отказа от экспортно-ориентированной экономической политики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению бывшего министра обороны Польши, строящийся российский газопровод «Северный поток — 2» является бедствием для Польши.

«Германия проводит союзную политику в отношении России, и вместе они хотят затянуть петлю на нашей шее с помощью «Северного потока», — сказал Мачеревич.

Более того, военный убеждён — не только Варшава, но и вся Центральная Европа оказывается в зависимости от экономической и политической власти в России и Германии.

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