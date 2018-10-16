В бюджете Италии предусмотрен миллиард евро на экстренный ремонт мостов

Рим, , 18:14 — REGNUM В бюджете Италии на 2019 год предусмотрен 1 миллиард евро для обеспечения безопасности мостов, тоннелей и виадуков, сообщает информагентство Ansa во вторник, 16 октября.

Средства закладываются для того, чтобы иметь возможность выделять их в экстренном порядке для ускорения проведения работ, сказано в пояснительной записке к проекту бюджета, направленному властям ЕС.

О необходимости дополнительных инвестиций в инфраструктуру в Италии заговорили после частичного обрушения генуэзского моста Моранди в августе 2018 года. Общий объем необходимых вложений оценивается в 150 млрд евро. В ближайшие три года власти намерены вложить в эту сферу 15 млрд евро.

16 октября правительство Италии согласовало проект бюджета на 2019 год и плановый период до 2021 года и направило его в Брюссель. Обсуждение бюджета с европейскими чиновниками пройдет 18 октября.

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