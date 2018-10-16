Премьер-министр Италии: Режим экономии более не жизнеспособен

Рим, , 18:07 — REGNUM Режим экономии более не жизнеспособен, правительство Италии представит властям ЕС бюджет страны в его нынешнем виде и надеется на диалог без предубеждений, заявил во вторник, 16 октября, во время своего выступления в сенате премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает La Repubblica.

Правительство Италии согласовало проект бюджета на 2019 год и плановый период до 2021 года и направило его в Брюссель. Обсуждение бюджета с европейскими чиновниками пройдет 18 октября.

Параметры бюджета на 2019 год не нарушают формальных норм Евросоюза, но нарушают выданные Италии «дополнительные рекомендации» и вызывают острую критику со стороны Еврокомиссии и международных финансовых институтов, которые прогнозируют негативные последствия и для самой Италии, и для Евросоюза в целом.

Новое правительство страны запланировало повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП в 2019 году ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства». В 2020—2021 годах дефицит предполагается снизить до 2,1 и 1,8% ВВП соответственно.

По правилам ЕС дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но Италия не соблюдает другого правила — госдолг не должен превышать 60% ВВП, а в Италии он составляет 130% ВВП. В Еврокомиссии недовольны намерением Италии наращивать дефицит в условиях высокого госдолга и считают это решение безответственным популизмом.

В правительстве же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике, а многолетнее следование «режиму экономии» уже доказало его неэффективность. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах, не вызывало у евробюрократов никаких вопросов. Министры считают, что подлинной причиной острой критики является намерение не допустить слишком самостоятельной экономической политики.

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