Валентина Матвиенко будет наставником в конкурсе «Лидеры России»

Москва, , 18:02 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что решила стать наставником в конкурсе «Лидеры России» и рассказала, как сама участвовала в подобном американо-советском проекте и жила в семье сенатора.

«Я приняла решение стать наставником. Мне кажется, что для молодых людей безусловно важно получить дополнительное образование, прослушать цикл умных, интересных лекций, но не менее важно воспитание на примере. На примере личного успеха, на истории того, как удалось добиться карьерного роста», — сказала Валентина Матвиенко представителям СМИ во вторник, добавив, что ей очень хочется поделиться с молодыми перспективными людьми накопленным опытом работы во власти.

«Это будет очень интересно для меня. Я буду делать все возможное, чтобы люди, которые выберут меня в качестве наставника, действительно стали лучшими», — цитирует слова Валентины Матвиенко ТАСС.

Спикер Совета Федерации рассказала, что внимательно следила за конкурсом и что считает его одним из самых удачных проектов, «который открывает возможности молодым талантливым людям реализовать свой потенциал».

«Это реальные социальные лифты, механизмы карьерного роста для ребят и возможность участвовать в реальной жизни, в реальной работе», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

По мнению председателя Верхней палаты парламента, проект «Лидеры России» оказывает государственную поддержку креативным, думающим, умным, образованным управленцам нового поколения, которые должны обеспечить прорыв в развитии страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наставниками для победителей первого конкурса «Лидеры России», который прошел в 2017—2018 годах, выступили видные политические деятели и топ-менеджеры крупных компаний.

«Во втором конкурсе наставниками станут уже 90 человек. Среди тех, кто присоединились к конкурсу «Лидеры России» в качестве наставников, такие известные управленцы, как заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, министр спорта РФ Павел Колобков, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и другие. Возможность поучиться у наставника такого высокого уровня — один из главных бонусов победы на конкурсе», — подчеркнул генеральный директор АНО «Россия страна возможностей» Алексей Комиссаров в ходе церемонии открытия второго сезона конкурса.

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Напомним, конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое — заместителями федеральных министров.

Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия — страна возможностей» создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.

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