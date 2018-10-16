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США забудут свои обещания, которые они дали Петру Порошенко — Хинштейн

Экономика

Советник главы Росгвардии высказался по поводу авиационных учений НАТО «Чистое небо — 2018»

Москва, 16 октября 2018, 18:09 — REGNUM  Президент Украины напрасно рассчитывает на помощь со стороны НАТО, считает советник главы Росгвардии Александр Хинштейн. Об этом он заявил 16 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя совместные учения Украины со странами — членами НАТО «Чистое небо — 2018».

«Американцы не в первую страну уже прилетают как волшебники в голубом вертолёте, — сказал Хинштейн. — Есть масса стран, в которых американцы уже показывали кино. Но, когда доходило до дела, киношник резко заболевал, и дело сворачивалось. Так было не только в Грузии. Так было в огромном количестве стран, где американцы уверяли своих партнёров в том, что они будут всегда с ними, но как только менялась ситуация (не внешняя, а внутриполитическая), как только народ восставал для того, чтобы скинуть ненавистного диктатора, американцы сразу забывали свои обещания. Я уверен, что так будет с Украиной. Нам не надо прилагать дополнительных усилий. Народ Украины сам определит свою судьбу и судьбу этого политического авантюриста, ставшего там президентом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко, рассуждая о значении учений «Чистое небо — 2018», заявил, что Российской Федерации придётся заплатить «высокую цену», если она решится использовать военную авиацию в украинском небе.

Кроме того, Порошенко заверил, что ту позицию, которую демонстрируют США и страны НАТО, очень ценят на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко пугает Россию «высокой ценой» за возможные «действия» авиации

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