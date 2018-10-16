Нефтяники будут компенсировать потери: эксперт о росте цен на бензин

Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM Вслед за ростом акцизов вырастут и цены на бензин, потому что нефтяники начнут компенсировать свои потери за счет роста цен на всю свою продукцию, в том числе и ту, что предназначена для внутреннего рынка, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 16 октября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя обсуждение вероятного повышения цен на бензин вслед за повышением акцизов.

Как сообщалось ранее, в Счетной палате прогнозируют резкий рост цен на бензин после повышения акцизов с января 2019 года. В свою очередь министр финансов Антон Силуанов уверен, что повышения цен не будет, потому что правительство закладывает в бюджет и отрицательный акциз на топливо, поставляемое на внутренний рынок.

Силуанову представляется, что нефтяники должны в первую очередь обеспечивать топливом отечественного потребителя. Но вследствие налогового маневра все наши НПЗ ориентированы на экспорт, который приносит прибыль. Поставки на внутренний рынок нужны им лишь для того, чтобы иметь возможность выходить на экспорт. Это своеобразное джентльменское соглашение: терять часть прибыли на внутреннем рынке, но иметь возможность экспортировать.

Можно быть уверенным, что вслед за ростом акцизов вырастут и цены на бензин. То, что говорит Силуанов — это полуправда. Да, в бюджет будут заложены отрицательные акцизы, но только для топлива на внутреннем рынке. На другие объемы эта мера распространяться не будет. Следовательно, по другим объемам компании будут нести потери, а чтобы их компенсировать, они повысят цены на всю продукцию, в том числе и на ту, что идет на внутренний рынок.