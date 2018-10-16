Минсельхоз Киргизии открыл первый полноценный пункт контроля сельхозтоваров

Бишкек, , 17:32 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Киргизии совместно с компанией «Дордой Дыйкан» на основе государственно-частного партнерства открыли пункт фитосанитарного контроля при логистическом центре «ДордойФуд» в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На его создание было потрачено 3,25 млн сомов (около 3,1 млн рублей по текущему курсу). Действовать он будет по принципу «Единого окна», что должно помочь киргизстанским сельхозпроизводителям избежать бюрократических проволочек.

Отмечается, что новый контрольный пункт, созданный в рамках Евразийского экономического союза, займется проверкой и сертификацией произведенных в Киргизии сельхозтоваров, которые отправляются из этого логистического центра в Москву, Новосибирск, Астану, Алма-Ату, Караганду, Шымкент, Тараз и Туркестан.

Объем экспорта сельхозтоваров, вывозимых из центра «ДордойФуд» составляет до 300 тонн в день. В том числе овощей — 100 тонн, фруктов и ягодных культур — 100 тонн и сухофруктов — также 100 тонн.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года президенты России, Казахстана, Армении и Киргизии подписали договор http://regnum.ru/news/1922821.html о присоединении Киргизской Республики к ЕАЭС.

В середине августа того же года была упразднена киргизско-казахстанская таможенная граница, после чего Киргизия стала полноправным членом Евразийского экономического союза.

Отметим, что по данным министерства финансов, в 2017 году сельскохозяйственная отрасль Киргизии произвела продукции на сумму свыше 64,2 млрд сомов (более 61,1 млрд рублей по текущему курсу). Это составляет 12,3% от объема ВВП республики за минувший год.