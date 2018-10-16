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У правительства РФ нет денег на «социалку», но есть на «цифровую экономику»

Экономика

Деньги, извлечённые из обескровленной экономики РФ, направят на организацию очередного аттракциона для высшего чиновничества?

Москва, 16 октября 2018, 17:27 — REGNUM  Правительство РФ занято поисками очередного «бога из машины» вместо того, чтобы внедрять уже испытанные схемы и рецепты развития, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 16 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщившего, что в России на развитие электронных технологий в рамках программы «Цифровая экономика» будет направлено около 2 трлн рублей.

«Надо сказать, что в РФ наблюдается некий цикл популярности очередных «прорывных» идей, — сказал Григорьев. — Мы помним идею энергетической сверхдержавы, моду на «Сколково» и нанотехнологии, разговоры об агентстве стратегических инициатив и тому подобное. Теперь на очереди оказались цифровые технологии. Разумеется, речь не идёт о какой-то активной работе в данном направлении. Функция здесь исключительно медийная».

Тем не менее, по мнению Григорьева, сказанное премьер-министром РФ свидетельствует о нескольких тенденциях, характерных для правительства в целом.

«Во-первых, деньги, которых нет (если речь идёт о социально приоритетных тратах), сразу появляются, как только речь заходит об очередном аттракционе для высшего чиновничества и их окружения, — сказал Григорьев. — Во-вторых, продолжается поиск очередного «бога из машины» вместо внедрения схем и рецептов развития, которые проверены десятилетиями опыта. В-третьих, правительство РФ по-прежнему привержено фантастической, футурологической картине мира, в рамках которой России необходимо развивать искусственный интеллект, роботов, Big Data и удалённое диагностирование. В изнывающей от нищеты стране с африканскими зарплатами, дефицитом сотрудников первичного звена, недостатком перевязочного материала в больницах и смехотворных масштабах дорожного строительства это звучит по меньшей мере комично».

Кроме того, эксперт отметил, что если кого-то и можно поздравить, так это многочисленных лоббистов и «цифровых гуру», которые наверняка без проблем освоят щедрые бюджеты, «вынутые из обескровленной экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на панельной дискуссии в рамках московского международного форума «Открытые инновации», заявил, что в России на развитие электронных технологий в рамках программы «Цифровая экономика» будет направлено около 2 трлн рублей.

«Мы намерены кардинально увеличить количество специалистов в сфере цифровой экономики, которых будут готовить российские вузы, с 48 до 120 тыс. человек к 2024 году. Будем поддерживать математиков и программистов. На это заложены средства», — сказал Медведев.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев: На развитие «цифровой экономики» в России направят 2 трлн рублей

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