У правительства РФ нет денег на «социалку», но есть на «цифровую экономику»

Москва, , 17:27 — REGNUM Правительство РФ занято поисками очередного «бога из машины» вместо того, чтобы внедрять уже испытанные схемы и рецепты развития, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 16 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщившего, что в России на развитие электронных технологий в рамках программы «Цифровая экономика» будет направлено около 2 трлн рублей.

«Надо сказать, что в РФ наблюдается некий цикл популярности очередных «прорывных» идей, — сказал Григорьев. — Мы помним идею энергетической сверхдержавы, моду на «Сколково» и нанотехнологии, разговоры об агентстве стратегических инициатив и тому подобное. Теперь на очереди оказались цифровые технологии. Разумеется, речь не идёт о какой-то активной работе в данном направлении. Функция здесь исключительно медийная».

Тем не менее, по мнению Григорьева, сказанное премьер-министром РФ свидетельствует о нескольких тенденциях, характерных для правительства в целом.

«Во-первых, деньги, которых нет (если речь идёт о социально приоритетных тратах), сразу появляются, как только речь заходит об очередном аттракционе для высшего чиновничества и их окружения, — сказал Григорьев. — Во-вторых, продолжается поиск очередного «бога из машины» вместо внедрения схем и рецептов развития, которые проверены десятилетиями опыта. В-третьих, правительство РФ по-прежнему привержено фантастической, футурологической картине мира, в рамках которой России необходимо развивать искусственный интеллект, роботов, Big Data и удалённое диагностирование. В изнывающей от нищеты стране с африканскими зарплатами, дефицитом сотрудников первичного звена, недостатком перевязочного материала в больницах и смехотворных масштабах дорожного строительства это звучит по меньшей мере комично».

Кроме того, эксперт отметил, что если кого-то и можно поздравить, так это многочисленных лоббистов и «цифровых гуру», которые наверняка без проблем освоят щедрые бюджеты, «вынутые из обескровленной экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на панельной дискуссии в рамках московского международного форума «Открытые инновации», заявил, что в России на развитие электронных технологий в рамках программы «Цифровая экономика» будет направлено около 2 трлн рублей.

«Мы намерены кардинально увеличить количество специалистов в сфере цифровой экономики, которых будут готовить российские вузы, с 48 до 120 тыс. человек к 2024 году. Будем поддерживать математиков и программистов. На это заложены средства», — сказал Медведев.

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