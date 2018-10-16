На «Золотой осени» награждены предприятия Калининградской области

Калининград, , 17:21 — REGNUM В Москве подведены итоги «Золотой осени» — главного агропромышленного форума России, проводимого Министерством сельского хозяйства РФ. Как сообщает пресс-служба регионального правительства сегодня, 16 октября, сразу несколько предприятий или продуктов, изготовленных на предприятиях области, получили престижные награды.

ООО «Мясокомбинат Альмак» награжден золотой медалью за свинину сыровяленую «Прошутто».

Лучшими сельскохозяйственными потребительскими кооперативами России признаны «Наш Продукт» (золотая медаль выставки) и «Загорское» (серебряная медаль). Они объединяют фермеров, выращивающих картофель, овощи, плодово-ягодные культуры и направлены на организацию заготовки, хранения и переработки сельхозпродукции. «Наш Продукт» в 2017 году уже признавался лучшим кооперативом страны по версии международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь».