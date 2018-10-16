На Уолл-стрит — умеренный о оптимизм: торги стартовали в «зеленой зоне»

Нью-Йорк, США, , 17:08 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит открылись в «зеленой зоне» — оптимизма инвесторам добавила прибыль промышленников и высокотехнологичных компаний, 16 октября передает агентство Reuters.

На открытии торгов индекс Dow Jones вырос на 100,98 пункта (0,40%), до 25 351,53 пункта. Индекс S&P 500 открылся выше на 16,26 пункта (0,59%), на уровне 2776,05 пункта. Индекс Nasdaq к началу торгов вырос на 71,04 пункта (0,96%), до 7501,78 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги 15 октября стали убыточными для фондового рынка США, хотя рынок в целом оправился от «черной среды» 10 октября, когда все основные индексы Уолл-стрит за несколько часов потеряли 3−4%.

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