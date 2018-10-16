За 5 лет в Костромской области модернизировали 44 котельные

Кострома, , 16:30 — REGNUM С 2013 по 2017 год Костромская область потратила более 178 миллионов рублей на модернизацию 44 котельных региона, сообщает пресс-служба губернатора области. Местные власти утверждают, что «общий экономический эффект от выполнения мероприятий составил 38 миллионов рублей».

Модернизация котельных заключалась в максимальном использовании местных видов топлива и снижение потребления привозного. Так, в 2017 году потребность региона в каменном угле снизилась на 24% или 16,6 тысяч тонн, в сравнении с 2013 годом. Местные чиновники обещают, что все вложенные в модернизацию деньги вернуться в течении 5−7 лет за счет экономии на топливе.

По словам главы региона Сергея Ситникова «прогнозируется дальнейший рост цен на древесину». В связи с этим он потребовал разработать план на ближайшие 5−10 лет по обеспечению топливом котельных в тех районах, где топятся дровами.

Отметим, что в регионе планируют перевести на отходы деревообработки 18 источников теплоснабжения в 11 муниципалитетах. На эти цели планируется потратить около 173,6 миллионов рублей.

ИА REGNUM напоминает, что местные власти обещали перевести на газ 11 котельных Костромской области до конца 2018 года в Судиславском, Нерехтском районах и в городе Галиче.

Такая мера объясняется финансовыми соображениями. По мнению чиновников, отказ от иных теплоносителей позволит сэкономить значительные средства.