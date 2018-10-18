Насколько прочно укоренились европейские моды в российском управлении?

Москва, , 08:11 — REGNUM Бездумное копирование западных образцов, зачастую выбираемое российским правительством под руководством Дмитрия Медведева, продолжает быть источником неэффективности управленческих решений на высшем уровне. О том, как безудержная «тяга в Европу» становится преградой на пути развития хозяйственной мощи России, пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

В ходе недавней встречи с генеральным секретарем европейской Организации экономического сотрудничества и развития министр экономического развития РФ Максим Орешкин доложил о «продолжении внедрения лучших практик и базы знаний, существующих в ОЭСР». Эта позиция выглядит немного сомнительной после того, как в 2014 году после госпереворота на Украине упомянутая организация прекратила процесс оформления российского членства по политическим причинам.

Путь закрыт, экономика, может быть, и развивается по «объективным законам», но только до той поры, пока этот процесс не затрагивает крупных политических обстоятельств. К сожалению, те в России, кто отвечает за развитие экономики в целом, даже получая европейские пинки, не могут прервать стремление настойчивого «вхождения в Европу». Вот и последнее нововведение в структуру управления экономикой России — оценка регулирующего воздействия (ОРВ) — скопирована с практик ОЭСР. Но будучи применено к российским реалиям, ничего кроме пустопорожнего умничания это нововведение предложить не может. А единственным доказательством необходимости применить ОРВ Минэкономразвития называет опять-таки неукоснительное следование европейским лекалам. Конкретные же примеры говорят об обратном.

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