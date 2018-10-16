С начала года Чувашия снизила госдолг на 45%

Чебоксары, , 16:20 — REGNUM В Чувашии доходы республиканского бюджета по итогам января-сентября выросли на 8,9% и превысили 34,5 млрд рублей. Бюджет исполнен с профицитом в 5,2 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, подготовленный минфином Чувашии.

Согласно представленным данным, по доходам республиканский на 1 октября 2018 года исполнен в объеме 34 515,2 млн рублей, что составляет 108,9% к уровню аналогичного периода 2017 года (31 697,6 млн рублей). В том числе собственные (налоговые и неналоговые) доходы достигли 21 155,3 млн рублей, что на 11,7% выше соответствующего прошлогоднего периода (18 946,8 млн рублей).

За девять месяцев в республиканский бюджет поступило 20 356,2 млн рублей налогов — рост составил 11,4%. В том числе налог на прибыль организаций увеличен на 19,9% и достиг 6818,2 млн рублей, налог на доходы физических лиц вырос на 5,6% и составил 6333,6 млн рублей, акцизы возросли на 5,7% — до 2832,5 млн рублей.

Объем безвозмездных поступлений составил 13 359,9 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2017 года на 4,8%.

Израсходовано на 1 октября 29 307,4 млн рублей (59,7% к годовым плановым назначениям), в том числе на социальную политику направлено 9043,1 млн рублей, развитие образования — 9752,2 млн рублей, национальную экономику — 4590,9 млн рублей.

За девять месяцев республиканский бюджет Чувашии исполнен с профицитом в объеме 5207,8 млн рублей.

По данным минфина, государственный долг Чувашии по сравнению с началом года снижен на 6375 млн рублей (или на 45,1%) и составил на 1 октября 7745,8 млн рублей. Это составляет 28,1% к утвержденным назначениям по собственным доходам республиканского бюджета на 2018 год.

«Снижение государственного долга связано с досрочным погашением кредитов кредитных организаций, привлеченных в конце 2017 года», — поясняют в министерстве финансов Чувашии.