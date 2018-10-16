Луценко призвала Раду принять бюджет на 2019 год с учетом налога на офшоры

Киев, , 16:18 — REGNUM Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко призвала парламент разработать закон о бюджете Украины на 2019 год с учетом ввода налога на выведенный капитал. Об этом Луценко заявила 16 октября на пресс-конференции в Раде.

По ее словам, Рада должна ввести налог на офшоры.

«Также мы будем просить парламент поддержать законопроект о налоге на выведенный капитал. Президент на этом настаивает, чтобы ускорить это рассмотрение, начать диалог в парламенте между фракциями, достичь компромисса и строить бюджет Украины на 2019 год с учетом налога на выведенный капитал», — пояснила Луценко.

В свою очередь украинский депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко считает, чтопроект закона о бюджете Украины на 2019 год нужно изменить в сторону повышения социальных стандартов и восстановления льгот ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

«Я поставил вопрос о рассмотрении бюджета, который планируется в четверг. Бюджет должен быть изменен. Мы предоставили свои предложения. Мы считаем, что увеличение затрат на силовиков и уменьшение социальных затрат — недопустимая ситуация. Наоборот, мы должны уменьшить затраты на силовые структуры. Мы должны увеличить социальные выплаты, социальны гарантии», — сказал Бойко.

Он призвал Раду восстановить социальные льготы и выплаты чернобыльцам согласно решению конституционного суда.

«Летом Конституционный суд отменил решение правительства о сокращении льгот ликвидаторам Чернобыльской аварии. Они должны быть восстановлены, мы на этом настаиваем. Мы предоставили свой проект закона №9019, чтобы выплаты произошли уже в этом году, но он не рассматривается. Будем настаивать, чтобы в новом проекте бюджета эти выплаты были предусмотрены. У нас должен быть справедливый бюджет, а не бюджет для чиновников и силовых структур», — добавил Бойко.

Как сообщалось, 14 сентября правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2019 год и направило его на рассмотрение в парламент. Согласно документу, кабмин Украины погасит госдолг в сумме 272,3 млрд грн (9,673 млн долл). Помимо этого, 145,2 млрд грн (5,158 млрд долл) будет направлено на обслуживание госдолга, в том числе 56,4 млрд грн — внешнего.

В проекте бюджета заложен рост украинской экономики до 3% ВВП, инфляция — 7,4%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. При этом рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен (45,8 млрд долл). Это на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Кроме того, предусматривается повышение минимальных зарплат (со 132 до 148 долл) и пенсий.

Напомним, 11 октября директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила, что замена на Украине налога на прибыль налогом на выведенный капитал выгодна очень ограниченному кругу влиятельных лиц. Она считает, что Украина не может себе позволить внедрение этой налоговой инициативы.