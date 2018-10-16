Подрядчик, затянувший строительство моста под Воронежем, признан банкротом

Воронеж, , 16:06 — REGNUM Компания «Мостсервис», являвшаяся подрядчиком строительства ряда крупных объектов в Воронежской области, признана банкротом решением арбитражного суда от 15 октября. О решение сообщил портал De Facto. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

В соответствии с материалами суда, иск в конце 2017 года направило ООО «Барк+», речь шла о долге в 676 тыс. рублей. С февраля 2018 года компания находилась в процедуре наблюдения.

Отметим, что ООО «Мостсервис» выступал подрядчиком по ряду заказов ФКУ «Черноземуправтодор». Так, в 2015−2015 годах компания занималась ремонтом моста через реку Хопер, однако сроки сдачи объекта были сорваны: объект должен был быть сдан еще в декабре 2016 года. Сейчас работы завершает другой подрядчик, а заказчик пытается взыскать с «МостСервиса» 178 млн рублей. Также компания занималась ремонтом развязки на трассе А-134 у поворота на воронежский аэропорт — тогда сроки сдачи также были сдвинуты, на месяц.