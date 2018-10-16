Российские инженеры создали эталонный макет двигателя для ракеты «Союз-5»

Химки, Московская область, , 16:03 — REGNUM Итогом опытно-конструкторских работ «Феникс» по созданию маршевого двигателя для ракеты-носителя «Союз-5» стало создание эталонного макета двигателя РД-171МВ, сообщает 16 октября пресс-служба НПО Энергомаш.

Отмечается, что при разработке двигателя были использованы новые конструктивные решения, а также учтены особенности его эксплуатации в предыдущем периоде. Полученный макет станет эталоном при дальнейшем производстве опытных образцов двигателя РД-171МВ.

На предприятии подчеркивают, что разработанный макет является новой модификацией. В нём, в частности, используются только российские электронные компоненты, такие как системы управления и регулирования. Уже в декабре этого года предприятие планирует поставить в РКЦ Прогресс натурный макет двигателя для проведения динамических испытаний.

Напомним, что РД-170 в базовой модификации — советский жидкостный ракетный двигатель, созданный в КБ Энергомаш в 1970−80-х годах. Планируется, что летные испытания с модификацией РД-171МВ, которая будет использоваться в качестве двигателя первой ступени «Союза-5», начнутся в 2022 году.

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