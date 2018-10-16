Медведев: На развитие «цифровой экономики» в России направят 2 трлн рублей

Москва, , 15:57 — REGNUM В России на развитие электронных технологий в рамках программы «Цифровая экономика» будет направлено около 2 трлн рублей. Об этом на панельной дискуссии в рамках Московского международного форума «Открытые инновации» заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

В своём выступлении Медведев обозначил основные направления, согласно которым будет развиваться цифровая экономика России в ближайшем будущем. Во-первых, речь шла о подготовке специализированных кадров.

«Мы намерены кардинально увеличить количество специалистов в сфере цифровой экономики, которых будут готовить российские вузы, с 48 до 120 тыс. человек к 2024 году. Будем поддерживать математиков и программистов. На это заложены средства», — заявил он.

Во-вторых, будет сделан акцент на развитии инфраструктуры, в частности, создании интернета вещей и сети 5g, в отношении которой в настоящий момент идёт разработка. Также Медведев заявил о развитии сотрудничества с наиболее успешными компаниями в сфере IT.

«Четвертое направление — это создание современного правового регулирования. Законодательство должно быть таким, которое хотя бы не блокирует развитие», — подчеркнул он.

Председатель правительства РФ также добавил, что особую важность в современном мире имеет развитие киберпространства и его защита от мошеннических схем. Так, только в 2017 году мировые убытки от электронных мошенников составили 1 трлн долларов США, в России эта цифра достигла порядка 600 млрд рублей.

«Для нашей экономики цифра весьма серьезная», — подчеркнул Медведев.

В заключение премьер-министр добавил, что для успешного функционирования «цифры» российская экономика будет делать акцент на развитии электронного правительства и переходить от бумажных процессов к электронному предоставлению услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, на форуме «Открытые инновации» заявили, что кроме персонализированных электронных устройств в настоящий момент в России развиваются такие направления цифровой медицины, как диагностика на основе анализа больших данных, накопление информации о пациенте, развитие роботов-ассистентов врачей и удаленных хирургических роботов.

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