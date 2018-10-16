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В Оренбуржье арестован парк трамваев и касса транспортного МУП

Экономика

В Новотроицке МУП «НовГорТранс» может лишиться за долги части транспорта

Новотроицк, Оренбургская область, 16 октября 2018, 16:03 — REGNUM  В Новотроицке Оренбургской области судебные приставы наложили арест на 90% денежных средств кассы и на девять трамваев муниципального унитарного предприятия «НовГорТранс». Причиной стал большой долг за потребленную электроэнергию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбуржье.

Просроченная задолженность предприятия за потребленную электроэнергию составляет почти 18 млн рублей. Энергетики отметили, что транспортное предприятие с ноября 2017 года числится злостных неплательщиках.

С требованием погасить задолженность энергосбытовая компания обратилась в суд. В ходе исполнения судебного решения приставы наложили арест на денежные средства и часть транспорта. Если до конца октября 2018 года МУП не погасит долг, то техника будет изъята и передана на ответственное хранение на Орскую ТЭЦ-1.

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Долги за энергоресурсы
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