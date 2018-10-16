Губернатор Тверской области Руденя участвует в Дне российского крестьянства

Тверь, , 15:48 — REGNUM Жители Тверской области являются хорошим примером того, как можно в условиях современной экономики заниматься сельским хозяйством, средним и малым бизнесом. Об этом заявил глава региона Игорь Руденя на круглом столе в рамках Дня российского крестьянства, который проходит 16 октября в Москве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

День российского крестьянства приурочен к Всемирному дню продовольствия, который отмечается сегодня, 16 октября. Центральным событием фестиваля стал круглый стол, посвящённый истории российского крестьянства. Актуальные вопросы обсудили председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, представители органов государственной власти, аграрного бизнеса, историки.

Игорь Руденя отметил, что тема круглого стола очень важна для понимания современной роли тружеников села.

«В настоящее время общество, которое развивается в эпоху цифровых технологий, стремится к экологичности, хочет получать качественные продукты. Те трудолюбивые люди, которые сегодня живут и работают в регионе, являются хорошим примером того, как можно в условиях современной экономики заниматься сельским хозяйством, средним и малым бизнесом. При этом жители сельской местности сохраняют традиционный уклад жизни и являются хранителями огромного культурного наследия», — подчеркнул губернатор, комментируя итоги круглого стола представителям СМИ.

В рамках Дня крестьянства в Доме Российского исторического общества работает выставка. На ней представлено более 130 экспонатов, связанных с крестьянским укладом: подлинные предметы быта, орудия производства, одежда, обувь, изделия кустарного промысла. Также организована ярмарка народных промыслов, посвященная завершению сбора урожая.

Отметим, что 25 предприятий Тверской области представили свою продукцию на 20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая завершилась 13 октября в Москве. Награды «Золотой осени» получили семейные хозяйства региона. Андрей Тропин из Рамешковского района и Денис Бурков из Бологовского района завоевали золотые медали на конкурсе «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма». На выставке отмечены тверские звероводы и животноводы: ООО «Меха» из Калининского района и ООО «Фермерское хозяйство «Покров», которые представили пушных зверей и овец романовской породы. Правительству Тверской области присуждён гран-при министерства сельского хозяйства РФ за вклад в развитие выставки «Золотая осень».